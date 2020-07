Il calciomercato dell’Inter è più attivo che mai. Dopo la conclusione dell’affare Hakimi, i nerazzurri cercano di puntellare la rosa lì dove Antonio Conte chiede migliorie.

Calciomercato Inter, il PSG irrompe su Cunha

I sei mesi all’Hertha Berlino hanno portato le big d’Europa a guardare con estremo interesse al cartellino di Matheus Cunha. L’attaccante brasiliano si è trasferito nella capitale tedesca dal Lipsia per 18 milioni di euro e ha già raddoppiato il suo valore di mercato. Gol e assist che hanno portato i biancoazzurri a metà classifica, dopo un inizio di stagione complicato. La sensazione è che non resterà a lungo all’Olympiastadion perché ci sono tanti interessamenti in corso. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello del PSG di Tuchel che conosce molto bene il campionato tedesco e ha riconosciuto in Cunha qualità non indifferenti. Secondo quanto riferito da Globoesporte e UOL, sono iniziati i primi sondaggi ma la reazione dell’ex Coritiba è stata piuttosto tiepida. I dubbi di Cunha sono relativi allo spazio che troverebbe a Parigi e, per questo, preferirebbe portare avanti i dialoghi con l’Inter che già nei mesi scorsi ha sondato il terreno.

Come si muove l’Inter

La cifra di partenza richiesta dall’Hertha infatti è elevata, 40 milioni che Marotta e Ausilio punterebbero ad abbassare facendo leva sui buoni rapporti con la dirigenza tedesca. L’Inter è fortemente interessata al giocatore ma l’affare potrebbe decollare solo nel momento in cui si delineerà il futuro di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. L’eventuale partenza del Toro aprirebbe le porte all’Inter all’acquisto del brasiliano che al momento è solo una suggestione di mercato.

