Calciomercato: Havertz ha scelto la sua prossima destinazione

Termina la stagione di Premier League per il Chelsea che riesce a battere i Wolves all’ultima giornata di campionato e chiudere in quarta posizione. Buona stagione dei Blues guidati da Frank Lampard che hanno lanciato un nuovo progetto giovani e il prossimo anno torneranno a giocare in Champions League. Intanto, dopo un anno di blocco di mercato, la squadra londinese del patron Roman Abramovich è tornata ad essere quella più attiva sul mercato.

Chelsea, in arrivo anche Havertz

Kai Havertz, fantasista classe 1999 del Bayer Leverkusen, è da anni considerato uno dei migliori giovani talenti del calcio mondiale. Il calciatore però sembra aver chiuso la propria esperienza nel campionato tedesco e ha voglia di cambiare. Su di lui ci sono i migliori club di tutto il mondo e anche la Juventus, ma avanti a tutte c’è il Chelsea. Il club inglese ha già avuto l’ok del calciatore che sta facendo pressione al Leverkusen per lasciarlo partire. Come riportato dal quotidiano inglese Daily Mail, il giocatore tedesco si nelle prossime settimane sarà annunciato e la prossima stagione vestirà la maglia del Chelsea. Incontro previsto entro la prossima settimana per chiudere.

Juventus, si può avvicinare Jorginho

Il Chelsea ha già chiuso per Zyiech dall’Ajax per circa 45 milioni, Timo Werner dal Lipsia per altri 50 ed è ad un passo per acquistare Kai Havertz tra i 70 e 80. Cifre incredibili post Covid per il club inglese che vuole tornare grande con acquisti giovani e mirati. Intanto, in molti partiranno, tra questi c’è Jorginho, seguito dalla Juventus e che potrebbe arrivare per un ottimo prezzo.