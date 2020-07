Il Benevento di Oreste Vigorito inizia a programmare la stagione 2020/21: il primo colpo di calciomercato per la prossima stagione si chiama Kamil Glik.

Calciomercato Benevento, Glik a Villa Stuart

E’ arrivato poco fa a Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima di firmare il contratto con il Benevento per il ritorno in Serie A dopo 4 stagioni al Monaco. Kamil Glik è il primo colpo del Benevento targato Serie A dopo il clamoroso stop nell’affare Loic Remy. Il difensore ex Torino arriva in Campania per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, avendo il contratto con il club del Principato di Monaco in scadenza nel 2021. Pippo Inzaghi ha chiesto alla dirigenza colpi importanti per puntare ad una salvezza tranquilla la prossima stagione e il colpo Glik mira proprio a portare esperienza e qualità nella retroguardia sannita.

Le prime parole di Glik

Arrivato a Roma, il difensore polacco si è lasciato andare alla soddisfazione per il ritorno in Serie A. Alle domande dei media presenti all’esterno di Villa Stuart ha risposto con un sorriso smagliante e poi con una frase significativa: “Mi è mancata la Serie A“.

