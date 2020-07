Calciomercato Benevento, il nuovo acquisto è già al Vigorito

Calciomercato Benevento, ecco Kamil Glik: l’ex Torino ritorna in Serie B… e in Serie A

Si è infiammato il calciomercato del Benevento, con il primo acquisto che portano il nome di Kamil Glik. Nel corso della mattinata erano arrivate le sue visite mediche, che vi abbiamo raccontato noi di Calciomercato24.com, ed è lui il primo acquisto di grande esperienza per la Serie A che verrà per le streghe. Ha intenzione di rendere grande il Benevento il patron Vigorito, che vuole ben presto allestire una grande squadra per il suo tecnico, Pippo Inzaghi.

Benevento, Kamil Glik al Vigorito per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra

Ha voglia di essere protagonista anche in Serie A, la formazione di Pippo Inzaghi, che ha stracciato ogni record del campionato di Serie B. Mentre le streghe affrontano questo rush finale di campionato, pronti poi al pre-season del 2021 che verrà, al Vigorito si è fatto vedere Kamil Glik. Il calciatore polacco, ormai ex Monaco, si è presentato in terra campana per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. La sensazione è che però non sarà l’unico acquisto, Vigorito ha intenzione di prelevare dai club, calciatori di elevata esperienza. E tra i nomi restano in auge quelli di Llorente e Mandzukic per il proprio attacco, ma occhio anche alle altre suggestioni.