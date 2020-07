L’Atalanta è in lotta per il secondo posto con Inter e Lazio in queste ultime due giornate di Serie A. Il club poi si concentrerà sulla Champions League, dove dovrà affrontare ai quarti di finale in una gara secca il Paris Saint Germain, con le assenze pesanti di Di Maria e Mbappe, più Cavani che si è svincolato prima di fine stagione. Intanto, l’allenatore dei bergamaschi ha parlato in conferenza.

Atalanta, Gasperini in conferenza stampa

Domani Parma-Atalanta, la penultima giornata di Serie A per i due club. Alla vigilia del match, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare sia del brutto episodio con Sinisa Mihajlovic, che di Serie A e Champions League.

Atalanta, le parole di Gasperini prima di Parma

L’allenatore ha prima parlato del secondo posto e di tenerci a conquistarlo, dato che sarebbe un traguardo importantissimo per l’Atalanta in un anno sofferente per la città di Bergamo.Il tecnico ha poi però ammesso che la squadra e anche lui già stiano pensando alla storica partita di quarti di finale con il Paris Saint Germain. Infine, battuta sulla lite dei giorni scorsi con Mihajlovic, dove il tecnico è stato espulso e squalificato, a differenza del collega che non ha ricevuto alcuna sanzione. Domani Parma e poi Inter, per far si che la Dea raggiunga la seconda posizione.