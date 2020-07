Udinese, Gotti: “Salvezza meritata. Futuro? Ho una sola certezza”

Ai microfoni di Sky Sport, Luca Gotti, allenatore dell’Udinese ha parlato della salvezza raggiunta dai suoi e della bella vittoria contro il Cagliari.

Cagliari-Udinese, Gotti: “Ottima vittoria, futuro incerto”

“Non ho toccato nessuna corda in particolare. Qualche minuto prima del fischio d’inizio abbiamo saputo che il Lecce aveva perso e che eravamo salvi. Vedevo bene tutti i miei ragazzi, li ho visti pronti per la partita. Nel primo tempo abbiamo fatto tantissimo, nella ripresa siamo calati un po’ per l’eccessiva stanchezza che questo campionato ha provocato“.

Resterà? “Il club viene prima di tutti i singoli che lo compongono. Ci sono altre due partite e poi troveremo il tempo e il modo di parlare“.

Le è balenata l’idea di non accettare questo ruolo? “Adesso mi sto godendo i pro di questo lavoro e tutte le soddisfazioni, soprattutto riguardo le idee che vengono messe in atto. Poi il discorso del primo allenatore o meno per me è molto alternativo“.

Watford retrocesso? “Ci sono dei ragazzi di proprietà dell’Udinese che conosco molto bene. La loro retrocessione mi dispiace tantissimo. Non so se questa cosa possa cambiare qualcosa anche all’Udinese, bisognerebbe chiedere alla società“.

Gotti sulla salvezza dei suoi

Tre settimane fa sembrava impossibile. “La carta diceva così ma approfondendo la questione non è esattamente così. Oltre il campo ci sono dei presupposti mentali da ricostruire e rinnovare ogni volta. Non è facile per nessuno, in realtà. Nella nostra rosa non c’era questa abitudine e arrivare fino in fondo, lottando per un obiettivo molto importante è un grande merito per i ragazzi che hanno fatto un salto grandissimo“.