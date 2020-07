Torino, Longo: “Verdi deve giocare sereno”

Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro la SPAL:

Le parole di Longo

“C’è tanto rammarico perchè non abbiamo vinto. Oggi volevamo vincere a prescindere nonostante bastasse un punto. Potevamo chiudere la partita prima. Abbiamo fatto i dieci minuti finali con poca attenzione e abbiamo sbagliato in diverse situazioni. Per quanto riguarda la salvezza, credo che sia stata una situazione difficile per tutto il club.

Per chi non è abituato, far capire che doveva lavorare per la salvezza e non per gli obiettivi prefissati, era molto difficile da fare. C’era da portare la squadra a saper soffrire, a essere resiliente. Secondo me siamo stati bravi. Faccio i complimenti a i miei ragazzi e al mio staff. Abbiamo visto diverse squadre che potevano andare in Europa e poi sono retrocesse, come per esempio l ’Epanyol, che dopo i preliminari è sceso. Noi abbiamo avuto momenti bui, ma siamo tornati e ora siamo contenti“.

Longo su Verdi

“Parliamo di un grande calciatore. Simone ha grande qualità tecniche, calcia con entrambi i piedi. Sa che deve solo sbloccarsi mentalmente. Deve approcciare le partite con meno ansia. Deve lavorare sulla sua testa, quando non ha pressione è un calciatore fortissimo e sa di essere tale“.