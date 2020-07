Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi domenica 26 luglio

Oggi tutto il calcio in tv, tutte le gare di oggi domenica 26 luglio

02.08 Orlando City-Montreal Impact (Playoff MLS) – DAZN

04.38 Philadelphia Union-New England Revolution (Playoff MLS) – DAZN

14.30 Hacken-Goteborg (Allsvenskan) – SPORTITALIA

17.00 Diretta Goal Premier League – SKY SPORT UNO

17.00 Leicester-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

17.15 Bologna-Lecce (Serie A) – DAZN e DAZN1

19.00 Midtjylland-Aalborg (Playoff Superligaen) – SI Solo Calcio

19.30 Diretta Goal (Serie A) – SKY SPORT (canale 251 satellite)

19.30 Verona-Lazio (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite, 484 digitale terrestre)

19.30 Roma-Fiorentina (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite)

19.30 SPAL-Torino (Serie A) – SKY SPORT (canale 254 satellite, 485 digitale terrestre)

19.30 Cagliari-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN1

19.30 Swansea-Brentford (Playoff Championship) – DAZN

21.45 Juventus-Sampdoria (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Sportitalia

07:15 – Calcio Weekend Live

08:30 – Si Live 24

09:00 – Teleshopping

10:00 – NASCAR X Finity Pennzoil 150 – Indianapolis

11:00 – Teleshopping

11:45 – Calcio Weekend Live

13:00 – Si Live 24 (diretta)

13:30 – Si Live 24

14:00 – Teleshopping

14:30 – Campionato Svedese – Elfsborg vs Malmo (diretta)

16:30 – Teleshopping

17:00 – Serie A Live (diretta)

19:30 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Go Kart On Race

21:30 – Serie A Live (diretta)

23:45 – Calcio Weekend Live (diretta)

Raisport

06:00 – Tiro A Volo : All Star Game

06:05 – Tiro A Volo : Trofeo Perazzi

06:35 – Memory: Beppe Savoldi

07:35 – Dedicato a: Il Tour del pirata

10:00 – Rally Di Roma- 1^ Tappa

10:30 – Perle di Sport: Mondiale ciclismo 2005

11:10 – Speciale TG Sport : A un anno da Tokyo

12:00 – Tiro A Volo : All Star Game

12:35 – Tiro A Volo : Trofeo Perazzi

13:05 – Perle di Sport: Olimpiadi Roma 1960:Oro e record di Berruti

13:15 – Memory: Beppe Savoldi

14:20 – Perle di Sport: Gp Italia, Imola 1980

15:15 – Perle di Sport:Mondiale Ciclismo 1968

16:00 – 90° Gol Flash

16:40 – 90° Notte Gol

17:15 – Calcio: Campionati mondiali 1978: Italia- Francia

18:55 – Perle di sport: Olimpiadi Roma 1960, Fraser trionfa nei 100mt SL

19:05 – Perle di sport: Calcio Jugoslavia – Zaire 1974

19:25 – Perle di Sport Calcio: Mondiali 1974, Brasile-Argentina

19:40 – Perle di Sport: Calcio Germania Ovest – Svezia

20:00 – Automobilismo: Rally di Roma Capitale

20:30 – Perle di Sport:Gli scudetti di Massimo Moratti

20:55 – Memory:Roberto Boninsegna

22:10 – Speciale Tg Sport : C’era una volta il pirata – 3^ Parte

00:30 – Calcio: Campionati mondiali 1978: Italia- Francia

02:05 – Calcio Nazionale: Qualificazioni Europei 2020 Bosnia – ITALIA

03:50 – Calcio Nazionale:Qualificazioni Europei 2020 ITALIA – Armenia

05:35 – Speciale Tg Sport : C’era una volta il pirata – 3^ Parte