Serie A, i risultati della 36esima giornata

Si è conclusa la prima serata della 36esima giornata di Serie A: in attesa della gara delle 21.45 tra Juventus e Sampdoria che potrebbe decidere le sorti dello Scudetto, ecco i risultati e la sintesi delle gare delle 19.30.

Serie A, i risultati e la sintesi dei match

Roma-Fiorentina

Poche occasioni per le due squadre nei primi 45′: la Fiorentina, conquistata la salvezza, riesce a giocare molto più liberamente rispetto a qualche settimana fa e crea qualche grattacapo alla difesa giallorossa, ma soprattutto tiene bene le incursioni degli attaccanti di Paulo Fonseca. La Roma si rende pericolosa solo con qualche inserimento degli esterni ma non impensierisce mai concretamente Terracciano e poi si porta in vantaggio con il gol dell’ex, Jordan Veretout, con un rigore allo scadere.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Duncan, Ghezzal, Chiesa; Kouame, Ribery.

SPAL-Torino

A Ferrara è il Torino di Moreno Longo a fare la partita sin dai primi minuti, senza mai trovare la rete del vantaggio. Gli ospiti sono alla ricerca della salvezza artimetica che arriverebbe anche con un pareggio ma vuole portare a casa i tre punti anche per concludere al meglio la stagione.

SPAL (3-4-3): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon; Strefezza, Murgia, Dabo, Missiroli, Fares; Petagna, Di Francesco.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Verdi, Meite, Rincon, Berenguer; Zaza, Belotti.

Verona-Lazio

La gara del Bentegodi è molto bella ed entusiasmante. I padroni di casa si rendono molto pericolosi con Zaccagni e Miguel Veloso, salvo trovarsi di fronte sempre la reattività di Thomas Strakosha che, però, non può nulla sul tiro dal dischetto di Amrabat. La squadra di Simone Inzaghi, invece, va vicino alla rete con Ciro Immobile che, però, è impreciso in un paio di occasioni ma è bravo a trasformare il rigore al minuto 50 e a portare la Lazio sul pari negli spogliatoi.

Verona (3-4-2-1): Radunovic; Gunter, Veloso, Rrahmani; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Eysseric, Zaccagni; Borini.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, D. Anderson; Correa, Immobile.

Cagliari-Udinese

Gara subito in salita per il Cagliari di Walter Zenga che si trova in svantaggio dopo appena 3 minuti con il gol di Stefano Okaka che mette alle spalle di Cragno una palla vagante in area di rigore. Non riesce a reagire il Cagliari che prova a rendersi pericoloso con i suoi attaccanti, senza mai riuscirci.

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ionita, Ladinetti, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone, Ragatzu.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Sema, Zeegelaar; Okaka, Lasagna.