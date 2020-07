Serie A, highlights della 36esima giornata – VIDEO

Roma-Fiorentina

Parte bene la Fiorentina ma è la Roma ad andare in vantaggio con il rigore di Veretout. Nella ripresa il pareggio è di Milenkovic ma la Roma nel finale segna ancora dal dischetto con Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Duncan, Ghezzal, Chiesa; Kouame, Ribery.

SPAL-Torino

Il Torino deve vincere e segna il gol del vantaggio con Simone Verdi, ma la SPAL non è finita e pareggia con D’Alessandro nella ripresa.

SPAL (3-4-3): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon; Strefezza, Murgia, Dabo, Missiroli, Fares; Petagna, Di Francesco.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Verdi, Meite, Rincon, Berenguer; Zaza, Belotti.

Verona-Lazio

I padroni di casa partono bene e vanno in vantaggio grazie al rigore trasformato da Arabat. La Lazio pareggia subito con Immobile. Nel secondo tempo la formazione di Inzaghi si scatena e segna prima con Milinkovic-Savic, poi con Correa, ed infine con Immobile.

Verona (3-4-2-1): Radunovic; Gunter, Veloso, Rrahmani; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Eysseric, Zaccagni; Borini.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, D. Anderson; Correa, Immobile.

Cagliari-Udinese

Gara subito in salita per il Cagliari di Walter Zenga che si trova in svantaggio dopo appena 3 minuti con il gol di Stefano Okaka che decide la gara.

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ionita, Ladinetti, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone, Ragatzu.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Sema, Zeegelaar; Okaka, Lasagna.