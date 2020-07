Roma, Fonseca: “Abbiamo sbagliato qualcosa”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro la Fiorentina.

Le parole di Fonseca

Era una partita difficile, la Fiorentina non ha perso nelle ultime 6 partita hanno fatto una buona gara ma anche noi, abbiamo creato molte situazioni per fare gol contro una squadra difficile.

Abbiamo sbagliato in questo momento come abbiamo sbagliato con l’Inter, la Fiorentina non ha avuto tante opportunità, abbiamo lavorato ma abbiamo sbagliato. Non abbiamo avuto problemi da palle da fermo, nelle ultime partite abbiamo sbagliato qualcosa, vediamo ora di correggere gli errori.

Società? La squadra sta giocando bene ed ha fiducia, per me questa non è una scusa ed un problema, dobbiamo solo pensare al campo.

Ora pensiamo alla gara contro il Torino e basta, non a quello che succede fuori.

Condizione? Quando non facciamo giocare sempre gli stessi è normale che loro arrivano meglio fisicamente. Abbiamo fatto una partita di pazienza, magari possiamo girare meglio il pallone ma abbiamo saputo trovare spazio contro una squadra che è sempre difficile da affrontare. Non hai molto spazio per attaccare contro una squadra del genere”.

Le parole di Fonseca su Zaniolo

“Zaniolo? Penso che ha grande qualità ma è un giovane e come ho detto sempre, penso che sia presto per mettere pressione a Zaniolo. Dobbiamo lasciare Zaniolo crescere normalmente, ha qualità, può essere un calciatore molto importante per la Roma.

Titolare? Ha un problema, è difficile tornare al meglio giocando sempre, è stata solo una partita”.