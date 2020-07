Oroscopo di domani 27 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata molto interessante per te, soprattutto per quel che concerne l’amore. Stai uscendo da una relazione importante semmai, e non te la senti ancora di lasciarti andare. Occhio però al colpo di fulmine, con qualche incontro interessante che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Toro. Grandi novità in amore: se sei in una relazione allora è arrivato il momento di rinforzarla compiendo un altro passo in avanti. Se siete single allora potreste avere qualche sorpresa molto interessante.

Gemelli. Sei una persona molto saggia e matura, ma a volte ti capita di farti condizionare troppo da chi ti sta affianco. Cerca di ragionare per te e di non farti troppo coinvolgere in alcune situazioni.

Cancro. Cerca di dosare meglio le tue spese: si sa, l’estate porta via tanti soldi, ma impara ad essere più maturo da quel punto di vista, ed evita di esagerare troppo.

Leone. Grandi novità in arrivo questo week-end, specie in famiglia. State per prendere una decisione importante, una di quelle che ti cambia quasi completamente la vita.

Vergine. Ultimamente sei molto contento, stai avendo delle ottime soddisfazioni sul lavoro: i tuoi progetti prendono forma con il passare del tempo, e ti senti sempre più apprezzato ed appagato. In amore situazione di stallo.

Oroscopo di oggi: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sabato molto confuso, questa confusione si riversa in amore. Ci vuole un poco di pazienza in questo periodo, buon recuperò a metà settimana.

Scorpione. Non ti arrendi mai, nonostante Saturno in opposizione. Molti cercheranno di migliorare il proprio aspetto interiore per fare qualcosa di importante in futuro. Cambi di società o trasformazioni importanti per le prossime settimane.

Sagittario. Questa fine di giugno nasce con la Luna opposta. Possono tornare tensioni in mente. I progetti che erano rimasti fermi ora possono ripartire, questo vale anche per i sentimenti.

Capricorno. In questo sabato ti senti più forte e motivato. Affronta subito questioni di casa, lavoro o soldi. Ci sarà un piccolo vantaggio per te. Bella giornata per incontrare l’amore o fare progetti di coppia.

Acquario. Devi stare solamente attento a qualche piccolo livore a qualche piccola ripicca. A volte sbagli parlando troppo reagendo in maniera esagerata. Le esagerazioni non sono contemplate.

Pesci. Devi fare un poco di ordine nella tua vita, soprattutto a livello sentimentale. Ci sono stati molti ripensamenti e tensioni, ora che Saturno è in buon aspetto. Si riprenderà quota in amore nei prossimi mesi.