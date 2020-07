Ekdal accusa Ibrahimovic: “Ha danneggiato la Svezia”

Un periodo molto intenso per quanto riguarda il campionato italiano, in cui tutte le squadre continuano a persistere nei propri obiettivi. Ne sa qualcosa il Milan, decisamente la squadra più in forma post lockdown, e che ha trovato ancora una volta in Ibrahimovic il suo baluardo. L’ataccante svedese però, è stato recentemente attaccato da un suo connazionale.

Ekdal attacca Ibrahimovic: “Senza di lui clima di armonia e fiducia”

Le dure parole nei confronti di Ibrahimovic sono arrivate direttamente da uno svedese che gioca in Serie A, ovvero Albin Ekdal, attuale centrocampista della Sampdoria. Dichiarazioni molto pesanti, e che sono stati rilasciate all’emittente Stv: “La nostra squadra era composta da 10 buoni giocatori che dovevano aiutare un giocatore di livello mondiale come lui. Questa cosa non ha funzionato, e quando lui ha smesso si è notato uno spirito di gruppo molto più forte. C’era un clima di fiducia ed armonia. Dopo il Mondiale mi sono chiesto: forse non si è fatto fronte alle richieste di Zlatan?”

Ibrahimovic tornerà in Svezia?

Intanto molti interrogativi restano sul futuro di Ibrahimovic, e su un suo possibile ritorno in Svezia. Ovviamente non parliamo della Nazionale, ma dell’Hammarby, società di cui è azionista e in cui potrebbe andare a chiudere la carriera. Lo svedese sembra intenzionato a voler stare a Milano, oggi incontro con Raiola per parlare di futuro.

