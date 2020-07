Napoli-Sassuolo, Hysaj parla del suo futuro e di mercato

Uno degli autori dei due gol che ha spianato la vittoria del Napoli contro il Sassuolo, Elseid Hysaj, ha parlato davanti alle telecamere di ‘Dazn‘.

Le parole di Hysaj dopo Napoli-Sassuolo

Uno dei migliori in campo questa sera nel match tra Napoli e Sassuolo. Stiamo parlando del difensore albanese Elseid Hysaj che è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn‘. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Sono contento di questo primo gol che ho realizzato qui con la maglia azzurra, è stato molto bello. Peccato che non c’erano i tifosi. Questo gol lo voglio dedicare a mia moglie, a mio figlia, alla mia famiglia e spero che il mio futuro sia qui a Napoli. Campanello d’allarme per il Barcellona? Sì, sono stati quattro gol subiti per colpa nostra, per nostra fortuna c’è il VAR che li ha annullati per fuorigioco, ma bisogna stare molto più attenti a partire dalle prossime partite. Barcellona? Il Sassuolo gioca il pallone come i blaugrana, anche se il livello dei giocatori sarà molto più elevato, quindi noi dobbiamo stare molto più attenti. Siamo in forma, siamo una bella squadra, bisogna limare due-tre cose e poi siamo pronti ad affrontarli. Futuro? Io sto benissimo qui, sono sereno. Napoli è casa mia, me la godo fino all’ultimo fino a quando ci sarà il rinnovo, ma nel calcio non si sa mai. Sicuramente rimarrò fino a fine stagione perché dobbiamo disputare ancora altre partite importanti“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Sassuolo 2-0: gol Hysaj e Allan (HIGHLIGHTS VIDEO)