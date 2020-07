Napoli, infortunio per il leader: assenza importante contro il Barcellona

Il Napoli è tornato alla vittoria contro il Sassuolo nella giornata di ieri. Un risultato positivo (2-0 con le reti di Hysaj e Allan), nonostante la prestazione non sia stata del tutto delle migliori. Troppe disattenzioni che non hanno fatto piacere a Rino Gattuso. Lo stesso allenatore azzurro a fine partita ha chiamato all’attenzione tutti in vista della partita che attende il Napoli l’8 agosto contro il Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Napoli, infortunio per Manolas

Ieri, contro il Sassuolo, non è arrivata una notizia positiva per Gattuso che ha perso per infortunio a gara in corso Kostas Manolas. Botta al costato per il centrale greco dopo uno scontro di gioco con Djuricic. Al suo posto è entrato Maksimovic che potrebbe ritrovarsi a far coppia con Koulibaly per questo finale di campionato e non solo. Infatti, Manolas ora è anche in forte dubbio per la partita di Champions contro il Barcellona.

Napoli, infortunio Manolas: possibile assenza importante contro il Barcellona

E’ calciomercato.it a lanciare l’allarme Kostas Manolas. Il difensore greco è uscito con del ghiaccio sul costato nella ripresa della gara con il Sassuolo. Sale la preoccupazione in casa Napoli vista la partita contro il Barcellona dell’8 agosto. Al momento la presenza del difensore greco al Camp Nou è a forte rischio e potrebbe non essere in campo per il big match.