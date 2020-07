Napoli, infortunio Manolas: le condizioni in vista del Barcellona

Napoli, infortunio Manolas: ieri il forte trauma, cosa succede in vista del Barcellona

Non viene da un periodo fortunatissimo, per quel che riguarda la sua situazione fisica. Il difensore del Napoli, Kostas Manolas, ha subito un altro infortunio. Il calciatore greco si è ritrovato coinvolto nei guai fisici nel periodo post-lockdown, che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco per un lungo periodo, tanto da fargli saltare il rush finale vissuto in Coppa Italia, gare a cui teneva particolarmente. Si è fatto trovare pronto Nikola Maksimovic al suo posto, difensore che ora però potrebbe addirittura sostituirlo nuovamente. Sì, perché nella serata di ieri è uscito malconcio dal terreno di gioco del San Paolo, tanto da chiedere il cambio per una botta subita al fianco.

Napoli, infortunio Manolas: si ferma Kostas, possibile campionato finito. Valutazioni in vista del Barcellona

E’ arrivato il comunicato ufficiale sull’infortunio di Kostas Manolas, da parte della SSC Napoli. Attraverso i canali ufficiali del club sono state rivelate le condizioni del proprio difensore greco, calciatore che ha subito un “forte trauma contusivo al costato”. Il problema potrebbe tenerlo fuori nel corso della settimana che arriva, con Inter e Lazio che potrebbero saltare per lui. L’ipotesi è quella di vedere un Manolas a lavoro, per recuperare in vista di Barcellona, club contro il quale fece già sognare i tifosi della Roma non molto tempo fa. Lui vuole essere presente al match e farà di tutto per farsi trovare pronto da Gennaro Gattuso.