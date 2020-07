Poco prima del match tra Juventus e Sampdoria, il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘.

Le parole di Paratici prima di Juventus-Sampdoria

Fabio Paratici, prima del fischio d’inizio tra Juventus e Sampdoria, ha parlato davanti alle telecamere di ‘Sky Sport‘. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Quando vinci un titolo è sempre un qualcosa di straordinario, bisogna vivere questi momenti con il giusto entusiasmo, proprio come lo stiamo facendo noi. Speriamo di arrivare a dama. Champions? E’ un torneo particolare, bisogna arrivare con una buona condizione fisica nelle partite decisive, senza infortunati e squalificati. Logicamente è un torneo è molto diverso dal campionato di Serie A. Rinnovo Dybala? Parliamo spesso con il suo entourage e stiamo avanzando ovviamente con tutte le tempistiche del caso perché giochiamo ogni 2/3 giorni. Tra trasferte, preparazioni ed impegni è sempre difficile avere attività collaterali al calcio, anche se in questo periodo ne stiamo parlando frequentemente. Party? Assolutamente no, cerchiamo di concentrarci su questa partita e sulle prossime, ne affrontiamo una per volta e cerchiamo di raccogliere il massimo possibile“.

