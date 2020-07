Juventus-Sampdoria, infortunio per Dybala. Salta il Lione?

A pochi minuti dalla fine del primo tempo, l’attaccante argentino ha dovuto lasciare i compagni per infortunio. A rischio la partita di ritorno in Champions League?

Infortunio per Dybala. Le condizioni

La festa scudetto della Juventus potrebbe essere rovinata da una brutta notizia. Infatti il talento argentino, Paulo Dybala, è uscito al 40′ del primo tempo per un problema all’adduttore. Al suo posto è entrato il suo connazionale Gonzalo Higuain. Non ci voleva per il mister Maurizio Sarri che, nel match degli ottavi di ritorno in Champions League contro il Lione, potrebbe non avere a disposizione la ‘Joya‘. Troppo forte il dolore alla coscia sinistra per poter proseguire il match, il tecnico ex Napoli ha preferito non rischiarlo per non aggravare ulteriormente la situazione. Non solo Dybala: i bianconeri hanno perso per infortunio (sempre nel primo tempo) anche il laterale destro brasiliano Danilo, colpito duro alla testa in un contrasto di gioco con l’attaccante Ramirez. Per l’ex Manchester City non dovrebbero esserci problemi per la sfida di Champions.

