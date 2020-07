Juventus: pronta la rescissione per un calciatore

La Juventus vuole sfoltire l’organico. I bianconeri hanno l’esigenza di dare un taglio al tetto ingaggi. Per questa ragione in estate andranno via diversi big, soprattutto se in là con l’età.

Juventus: Khedira potrebbe presto rescindere

Tra questi la Juventus vorrebbe cancellare dalla propria lista spesa lo stipendio di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, dopo aver cominciato bene con Sarri, è sparito complice anche diversi malanni fisici.

L’idea della Juventus, come riportato da calciomercato.com, sarebbe quella di cercare un accordo on il tedesco per arrivare alla risoluzione del contratto. L’ingaggio dell’ex mediano del Real Madrid è altissimo visto che il calciatore percepisce oggi sei milioni di euro.

Questo significa, che in virtù dell’attuale tassazione, la Juventus paga per averlo in organico 12 milioni netti e il contratto scadrà a giugno del prossimo anno.

Juventus, Khedira via senza monetizzare

Una mossa, quella dei bianconeri, dettata dalla volontà di risparmiare sull’ingaggio del calciatore, accettando di fatto la possibilità di perderlo a zero e non monetizzare dal suo addio. Del resto l’ex Real era arrivato a zero ed il suo addio non sarebbe una notizia così improbabile.

Anche dopo il lockdown, di fatto, Khedira non ha potuto dare una mano ai suoi compagni perchè non ancora al meglio. Per questo motivo ora la sua avventura a Torino potrebbe esser giunta al capolinea. Il campione del Mondo solo disputando una grande Champions League potrebbe far cambiare idea a Paratici e Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Ecco quanto starà fuori Khedira