Inter, infortunio Sensi: Conte sorride, ecco quando tornerà

Inter, infortunio Sensi: i problemi sembrano accantonati, ecco quando potrebbe rientrare

Sorrisi in casa nerazzurra, Antonio Conte può infatti sorridere perché l’Inter ritrova Stefano Sensi dopo l’infortunio. A parlare della situazione legata al centrocampista, sono i colleghi di Tuttosport. Il quotidiano piemontese racconta del calciatore, ormai pronto al rientro. Nella giornata di oggi, infatti, tornerà ad allenarsi assieme ai suoi compagni. I problemi fisici sembrano accantonati, il calciatore potrebbe far ritorno in campo ben presto.

Inter, Sensi mette nel mirino l’Europa League: rientro dall’infortunio per lui

Una stagione complessa quella vissuta da Stefano Sensi, caratterizzata dai troppi infortuni che lo hanno tenuto più presente in infermeria, che in campo. Non è stata l’annata che si aspettava il numero 12 dell’Inter, che aveva fin troppo bene figurati nelle prime gare di campionato, per poi perdersi, causa infortunio. Adesso però Stefano Sensi ha nel mirino un solo obiettivo: mettersi in forma, il più presto possibile, per dare manforte alla sua squadra in vista degli importanti impegni che arriveranno. La formazione di Conte vuole togliersi un’importante soddisfazione, dopo la delusione vissuta in campionato, con la Juventus che viaggia spedita verso il suo nono titolo consecutivo in campionato. E’ per questo che punterà l’Europa League la società di Suning, ultimo obiettivo stagionale. E Stefano Sensi vorrà dare il suo contributo.