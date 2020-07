Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la brillante vittoria dei suoi per 5-1 sul campo dell’Hellas Verona.

Le parole di Inzaghi dopo Hellas Verona-Lazio

Simone Inzaghi ha parlato davanti alle telecamere di ‘Sky Sport‘ dopo la vittoria sull’Hellas Verona per 5-1. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Si è vista una Lazio che conoscevamo prima con una rosa adeguata per fare determinate partite. La Serie A è difficile, nelle prime 7-8 partite ho avuto tanti problemi. Sul rigore? I ragazzi vanno d’accordo anche fuori dal campo, Immobile lo ha voluto calciare. Il nostro obiettivo non è quello di arrivare quarti, ci teniamo che Ciro Immobile vinca la Scarpa d’Oro e che Luis Alberto faccia più assist possibili fino alla fine del campionato. Quest’anno c’è stata la vittoria della Supercoppa e il ritorno in Champions dopo 14 anni, questi ragazzi sono stati speciali. Spiace che in questo momento non abbiamo i nostri tifosi che sono stati fino a febbraio il dodicesimo uomo in campo, sembrava di giocare sempre all’Olimpico. Speriamo che a settembre possano tornare a sostenerci. Giocheremo l’ultima partita il 2, poi ci ritroveremo il 19 di agosto. Avremo poco tempo per riposarci. Leiva e Lulic sono importantissimi, pensavo di ritrovarli dopo la sosta forzata e purtroppo non li ho avuti. Spero che a settembre possa ritrovarli”.

