Juventus-Sampdoria è la partita che chiude la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A e che potrebbe regalare il nono scudetto di fila ai bianconeri (se dovessero vincere contro i blucerchiati di Ranieri), il primo da quando Maurizio Sarri è sulla panchina del club.

Formazioni ufficiali Juventus-Sampdoria: le scelte di Sarri e Ranieri

Con una vittoria questa sera la Juventus potrebbe vincere il suo nono scudetto consecutivo, il primo (e forse ultimo) dell’era Maurizio Sarri. La Sampdoria di Claudio Ranieri cercherà di rovinare la festa, anche se non ha più nulla da chiedere al campionato visto che da qualche giorno la società di Massimo Ferrero ha conquistato la salvezza. Per i bianconeri non ci saranno Chiellini, Higuain, Khedira e De Sciglio ancora infortunati. Gli ospiti dovranno fare a meno di Colley e Ronaldo Vieira (squalificati). Ekdal è infortunato.

Sarri lancia il trio d’attacco Cuadrado-Dybala-Ronaldo. Sampdoria con Quagliarella-Ramirez

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Tonelli, Chabot; Linetty, Thorsby, Jankto, Augello; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri