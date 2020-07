Fiorentina: svelato il futuro di Spalletti, non sarà a Firenze

Fiorentina, niente Luciano Spalletti per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport il tecnico ha deciso cosa fare nel corso della prossima stagione.

Notizie Fiorentina: Luciano Spalletti non arriva

Nessun avventura alla Fiorentina per Luciano Spalletti. L’ex tecnico dell’Inter resta ancora senza panchina e sotto contratto con il club nerazzurro fino a giugno 2021. Il suo nome è stato accostato a diversi club.

Dopo l’esonero di Giampaolo, l’allenatore è stato ad un passo da Milan salvo poi tirarsi fuori dalla corsa dopo non aver sciolto il contratto con il club di Suning.

Nelle ultime settimane il tecnico è stato accostato alla Roma e poi anche alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tuttavia, l’ex allenatore nerazzurro avrebbe già deciso cosa fare il prossimo anno.

Fiorentina, Spalletti resta fermo

Nonostante l’interesse, e quello di Spalletti è un nome che scalderebbe il cuore dei tifosi della Fiorentina, l’allenatore avrebbe già deciso di rimanere fermo un altro anno, ben retribuito dall’Inter a 5 milioni di euro.

Una sorta di rivincita per l’allenatore che era stato esonerato nonostante avesse ancora 3 anni di contratto dopo aver centrato l’obiettivo della qualificazione in Champions League. Il tecnico aveva pagato il polverone legato alla vicenda Icardi e l’arrivo di Marotta in panchina. Proprio l’ad, infatti, fu uno dei principali sponsor dell’arrivo di Antonio Conte.

