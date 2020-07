Fiorentina, Iachini: “L’arbitro tocca il pallone e da il rigore, ma il regolamento?”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro la Roma.

Le parole di Iachini

“Futuro? Ho portato avanti il mio lavoro ed ho portato avanti quello che mi hanno chiesto, oggi non avevamo tante energie ma stavamo tendo le partite sui binari giusti.

Rigori? E’ un peccato, c’è amaro in bocca. C’è stato un tocco fuori area dell’arbitro che doveva fermare il gioco e la palla andava scodellata, senza arrivare al rigore, è i lregolamento. C’è già un rammarico iniziale. Sull’episodio del rigore in se per se, spetta a voi stabilirlo. L’episodio fuori aria però non si è capito, ha preparato il pallone per il tiro. Ho parlato con l’arbitro per rivedere quell’episodio, non dovevo farlo da tecnico ma avevo visto la deviazione che mi sembrava da rimarcare oltre il rigore.

Partita? Abbiamo sbaglaito sul piano tecnico ed in palleggio, dovevamo fare meglio nella prima parte di gara. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e abbiamo anche pareggiato. Sul pareggio non ci siamo fermati in ripartenza ma è mancata anche la stoccata finale. In attacco dobbiamo migliorare perchè arrivamo spesso ma non siamo sempre lucidi. Abbiamo la squadra più giovane del campionato e serve migliorare”.

Iachini su Commisso

“Commisso? C’è un ottimo rapporto fondato sulla stima per il lavoro svolto. Quando sono arrivato c’era molta paura per la situazione ma abbiamo ricostruito”.