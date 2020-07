Calciomercato Torino: tre nuovi arrivi, c’è anche il prossimo allenatore

Il Torino è ormai salvo, i granata sono a tre punti dalla salvezza matematica e oggi si affronterà la SPAL già retrocessa. Intanto, i due club potrebbero essere legati da affari di mercato nelle prossime settimane. Cairo vuole subito tornare a lottare per l’Europa League almeno con il suo club e si ripartirà con un nuovo progetto a fine stagione. Scelto l’allenatore che guiderà il Toro del futuro.

Torino, doppio affare di mercato con la SPAL

Sono molti i profili messi nel mirino dal Torino che lavora sotto traccia in vista del prossimo anno. Il nuovo direttore sportivo Vagnati sta con Cairo studiando un piano per chiudere diversi colpi. Tra questi ci sono anche due calciatori che il ds conosce bene, vista la sua esperienza vissuta alla SPAL fino allo scorso gennaio. I granata vogliono chiudere il doppio colpo Mohamed Fares e Gabriel Strefezza, due esterni di centrocampo. La partita di oggi sarà l’occasione giusta per gettare le basi della trattativa.

Prossimo allenatore Torino, c’è Giampaolo

Non finisce con il mercato dei calciatori l’estate del Torino. I granata diranno addio a Longo che ha traghettato la squadra fino a fine stagione e alla salvezza. Come prossimo allenatore sono tanti i nomi accostati in questi ultimi mesi, ma pare che per la stagione 2020/21 il nome giusto e in pole sia quello di Marco Giampaolo. L’ex Milan è pronto a rimettersi in gioco dopo l’esonero con i rossoneri.