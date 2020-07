Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: la decisione per il futuro

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: “Nessun caso”, Fonseca prova a spegnere le voci sui rumors

E’ stato al centro delle questioni di calciomercato e non solo, Nicolò Zanolo. Il centrocampista della Roma, ancora una volta, è stato oggetto di domande nella conferenza stampa di Paulo Foneca, allenatore che ha continuato a ribadire la sua posizione: “Non esiste alcun caso”.

Roma, Zaniolo rinnova? La cessione arriverebbe solo in una circostanza

A spegnere ogni voce sul suo futuro potrebbe essere il rinnovo, tanto atteso dalle parte di Trigoria. Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, il club della Capitale sarebbe pronto a piazzare un rinnovo, per delineare così il futuro di Nicolò Zaniolo, in casa Roma. I giallorossi avrebbero intenzione di aumentargli l’ingaggio e garantirgli così un’importante fiducia, per poter allontanare quelle che sono tutte le voci legate al calciomercato.

Non è tra le intenzioni del club capitolino, quella di cedere Zaniolo. Potrebbe succedere però ovviamente, di ricevere un’offerta irrinunciabile, ma la sensazione è proprio questa: Zaniolo verrebbe ceduto soltanto se dovesse giungere negli uffici di Trigoria un’offerta di almeno 70 milioni di euro. Solo allora verrebbero fatte delle giuste e concrete valutazioni, altrimenti l’idea del giocatore – ma soprattutto della Roma – sarà quella di continuare con lui. Zaniolo giocherà ancora alla Roma nella prossima stagione.