Calciomercato Napoli, c’è la firma del calciatore: il giorno dell’annuncio

Il Napoli cambia in attacco. Dopo Cavani, Higuain e poi Milik, ci sarà ancora un rinnovamento riguardo il ruolo di punta. Tempo scaduto per Arek Milik, che non ha mai avuto un rapporto speciale con i suoi predecessori a Napoli, tanti alti e bassi, critiche e poca fiducia dell’intero ambiente. Il rinnovo del contratto non è arrivato e ora De Laurentiis è pronto ad annunciare il suo nuovo gioiello, Victor Osimhen.

Napoli, c’è la firma di Osimhen sul contratto

Trattativa ormai chiusa tra il Lille e il Napoli, così come con il giocatore stesso. Dopo la visita in città e l’incontro con Gattuso e De Laurentiis, il giovane attaccante nigeriano ha preso tempo per decidere e ha anche cambiato agente. Alla fine però il sì al Napoli è arrivato e ora anche la firma. Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore ha firmato il contratto con il Napoli nella giornata di ieri, ora si attende solo l’annuncio ufficiale della società.

Napoli, ancora non è stato scelto il giorno dell’annuncio

Ormai è stato ben confermato da tutti, Osimhen sarà un giocatore del Napoli ed è arrivata anche la firma sul contratto. Cinque anni a 4 milioni di euro d’ingaggio a stagione per uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo. La data dell’annuncio però ancora non è stata definita, possibile che accada nei prossimi giorni quando sarà chiuso anche il campionato. Si attende solo il consueto tweet presidenziale di De Laurentiis.