Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo da qualche settimana, con la lunga trattativa che sta per portare Osimhen in azzurro al posto di Milik. L’attaccante polacco, infatti, andrà via a fine stagione ma potrebbe restare in Serie A.

Calciomercato Napoli, Milik piace alla Roma: le ultime

La telenovela Milik è destinata a finire molto presto: il polacco non si è ancora accordato con il Napoli per il rinnovo di contratto e al termine della stagione, a meno di clamorosi rovesci, dirà addio. Il contratto in scadenza nel 2021 dà al Napoli solo l’opportunità della cessione immediata per non rischiare di perderlo a parametro zero nella prossima stagione. Sono tanti i club interessati all’ex Ajax, sia in Europa che in Serie A ed è proprio nel nostro campionato che l’attaccante classe ’94 potrebbe continuare la sua carriera. Su di lui è molto forte la Juventus di Maurizio Sarri che apprezza molto le sue qualità ma ad oggi non ci sono ancora accordi su un’eventuale cessione.

Roma, Milik possibile con la nuova propiretà

In Serie A, però, piace amche alla Roma che, secondo quanto riporta calciomercato.it, con il possibile cambio di proprietà potrebbe puntare sull’attaccante del Napoli nonostante le importanti richieste di ingaggio. Una possibilità che i giallorossi valutano da diversi mesi e che al giocatore piace, ma che per ora resta solo un’idea in attesa di sviluppi.