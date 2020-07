Calciomercato Napoli, Mourinho mette nel mirino un attaccante

Il Napoli pensa a come rinforzarsi in vista della prossima stagione, e pensa soprattutto a come andare a gestire la grande mole di attaccanti presenti in rosa. Mentre qualcuno arriverà, c’è invece chi sta trovando pochissimo spazio, e che con molte probabilità dirà addio a fine campionato.

Mercato Napoli: Llorente nel mirino del Tottenham, lo vuole Mourinho

Rino Gattuso sembra avere ormai tracciato quelli che sono i suoi “uomini fidati” in mezzo al campo, e tra questi non c’è di certo Fernando Llorente. L’attaccante basco è fuori dalle gerarchie da un sacco di tempo, e adesso la cessione sembra essere praticamente scontata. Intanto a proposito di questo c’è una richiesta molto importante da parte del Tottenham: stando a quanto riportato da cm.it, pare che Mourinho voglia l’ex Bilbao come vice Kane. La sua esperienza sarebbe un fattore importante, e per di più conosce benissimo l’ambiente Spurs.

Llorente-Tottenham: il prezzo

Llorente andrà al Tottenham? Il ritorno è senza dubbio possibile, e in realtà farebbe comodo un po a tutti. L’esperienza dello spagnolo con il Napoli era iniziata bene, ma con l’addio di Ancelotti c’è stato sempre meno minutaggio, fino ad arrivare ad una situazione quasi insostenibile. Il prezzo dell’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro, sono previste novità da qui ai prossimi giorni.

