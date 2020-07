Calciomercato Napoli, Guardiola assalta un gioiello: c’è l’offerta

Il calciomercato del Napoli continua, e lo fa con molta intensità. E’ chiaro di come Rino Gattuso e dirigenza vogliano riportare gli azzurri ai vertici della classifica, ed è altrettanto chiaro di come questo dipenda da due fattori: intervenire in entrata, e soprattutto blindare i top della squadra.

Mercato Napoli: offerta City per Koulibaly

Si sa, nel Napoli ci sono tanti giocatori forti, ma ce n’è qualcuno in particolare che farebbe gola a qualsiasi squadra. Stiamo parlando ad esempio di Koulibaly, difensore senegalese considerato come uno dei più forti in Europa nel suo ruolo. Nelle scorse settimane si è parlato tantissimo di Manchester City, e di come Guardiola stesse spingendo nella trattativa. Ebbene pare che la squadra inglese abbia effettivamente fatto dei passi in avanti: stando a quanto riportato da Sport Mediaset infatti, sembra sia arrivata un’offerta di circa 60 milioni di euro per il giocatore. Una cifra ritenuta però ancora troppo bassa da De Laurentiis.

Koulibaly: ADL chiede di più

La prossima sessione di mercato sarà molto importante per conoscere il futuro di Koulibaly, ma ad oggi le avance ricevute non sono ancora sufficienti per scalfire il muro eretto da ADL. Il patron azzurro chiede almeno 70-80 milioni per il suo gioiello, difficile che ad una cifra inferiore possa esserci una cessione.

