Calciomercato Napoli, addio imminente: se ne va da Carlo Ancelotti

Calciomercato Napoli, Allan ai saluti: Carlo Ancelotti pronto ad accoglierlo all’Everton

Ha trovato un gol nella serata di ieri, ma non cambia la sua situazione. Il calciomercato del Napoli, quello in uscita, vede sempre il nome di Allan tra i protagonisti. Curiosità del caso, i suoi gol quest’anno arrivano entrambi contro il Sassuolo, tra andata e ritorno. Al girone di andata però, Allan rappresentava anche per Gennaro Gattuso un elemento in più per la squadra. Ma il litigio, la rottura in allenamento, ha visto Allan sempre più escluso dalle scelte di Gattuso, forse perché lo stesso brasiliano troppo distratto dalle voci di mercato e il tecnico calabrese non fa sconti a nessuno, neanche al centrocampista brasiliano, tanto ambito dall’intero panorama calcistico, fino ad un anno fa. E’ per questo che, in ogni caso, a fine stagione dirà addio.

Napoli, addio Allan: Ancelotti lo porta via, ci sarebbe già l’accordo tra l’Everton e gli azzurri

Può fare a meno di Allan, il tecnico calabrese, Gennaro Gattuso. E Allan stesso, farà a meno del Napoli. Sì, perché stando a quel che riportano i colleghi di Fantacalcio.it, il brasiliano dirà addio al club azzurro, pronto ad accogliere un tecnico che ne ha esaltato le sue qualità. Parliamo di Carlo Ancelotti e dell’Everton, società molto ambiziosa che è pronta a piazzare colpi importanti per la sua squadra. E uno di questi potrebbe essere proprio Allan, con l’offerta di 40 milioni che potrebbe addirittura trovare la fumata bianca. Ci sarebbe già l’accordo tra le due squadre, la Serie A potrebbe dire addio ad un grande centrocampista.