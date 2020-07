Calciomercato Milan, ora è ufficiale: torna il grande leader

Il calciomercato del Milan entra sempre più nel vivo: i rsossoneri stanno già organizzando la rosa per la prossima stagione che tornerà a contare sull’esperto leader dello spogliatoio.

Calciomercato Milan, Reina torna in rossonero

Dopo la salvezza ottenuta all’ultima giornata con l’Aston Villa, Pepe Reina tornerà al Milan dopo i sei mesi di prestito. Tra le ipotesi sul futuro del portiere ex Liverpool e Napoli, c’era anche il ritiro, non avendo la piena fiducia del club meneghino. Però al termine della gara contro il West Ham ha spiegato chiaramente come comtinuerà la sua carriera, fornendo già un’ufficialità di mercato per i rossoneri.

“Non appenderò i guanti al chiodo. Sento di avere ancora due anni ad alti livelli. Tornerò al Milan perché ho ancora un anno di contratto. Ma nel calcio un giorno puoi dire una cosa, nella settimana successiva puoi essere da qualche altra parte“.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Donnarumma verso il rinnovo: si riforma la coppia

Intanto al Milan si sta valutando il rinnovo di Gianluigi Donnarumma che vuole restare in rossonero nonostante le possibilità di cambiare e vestire sin da subito la maglia di una big europea. Nei giorni scorsi ha incontrato Mino Raiola, il suo procuratore, a Montecarlo con il quale ha stabilito la strategia per convincere il Milan al rinnovo di contratto. La permanenza del portiere campano riformerebbe la coppia con Pepe Reina che escluderebbe, dunque, la permanenza di Amir Begovic.

Potrebbero interessarti anche

Serie A, la sintesi e il tabellino delle gare delle 19.30

Calciomercato Inter, Conte dà l’ok alla cessione: fissato il prezzo