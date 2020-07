Il Milan cambia totalmente rotta. Dall’arrivo ormai certo di Ralf Rangnick degli ultimi mesi, la società ha deciso di affidare a Stefano Pioli la squadre per il futuro. Confermato l’allenatore rossonero che post pausa Covid ha portato il Milan a lottare per il quinti posto a furia di risultati positivi. E’ la squadra più in forma insieme all’Atalanta da quando è ripresa la stagione. Ora però cambieranno anche le altre strategie, come quelle di mercato.

Milan, con la conferma di Pioli cambia il mercato

Visioni completamente diverse tra Rangnick e Pioli. L’attuale tecnico ha rinnovato il proprio contratto e ora avrà modo di parlare con la società per la conferma dei suoi giocatori chiave e come intervenire sul mercato. Un reparto da dover rinforzare è quello difensivo e Pioli ha già il nome giusto in testa che potrebbe far fare il salto di qualità al suo nuovo Milan. Si tratta di un centrale capace di ricoprire anche il ruolo di terzino destro. E’ Milenkovic della Fiorentina.

Milan, con Pioli arriva Milenkovic

Nikola Milenkovic finisce nel mirino del Milan di Stefano Pioli. Il centrale serbo è la prima scelta per alzare il livello del reparto difensivo. Il classe 1997 è uno dei migliori in Serie A e ha un contratto in scadenza nel 2022 che permetterebbe di rendere la trattativa più facile. Come riportato da Tuttosport, il Milan chiederà un incontro alla Fiorentina al termine del campionato. Nella trattativa si può inserire anche Ante Rebic, attaccante che il Milan ha intenzione di riscattare dall’Eintracht Francoforte e di cui la Fiorentina possiede il 50% della futuro rivendita.