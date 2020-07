Calciomercato Lazio, Milinkovic: Lotito fissa il prezzo

Un mercato sempre più interessante e intenso quello di Serie A, dove la maggior parte delle squadre sta cercando e cercherà di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Occhio però anche a chi potrebbe partire, con i gioielli delle big che continuano ad essere super richiesti. Ne sa qualcosa la Lazio, che dovrà assolutamente blindare i propri campioni migliori.

Ultime Lazio: 80 milioni di euro per Milinkovic

La Lazio ha disputato un’ottima annata, ed è per questo che i giocatori di Simone Inzaghi hanno sicuramente subito un drastico aumento di valore, e tra questi c’è anche Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è probabilmente il più talentuoso in rosa, ed è per questo che parecchie squadre sono ancora intenzionate al suo cartellino. Ovviamente il patron biancoceleste Lotito non vuole assolutamente saperne, e proverà a blindare ad ogni costo il suo giocatore: stando a quanto riportato da La Repubblica, serviranno almeno 80 milioni di euro per provare a strappare Milinkovic alla Lazio.

Futuro Milinkovic: filtra ottimismo

Il futuro di Milinkovic è ancora parecchio incerto, ma la sensazione è che il gigante serbo possa alla fine restare in Capitale. Lotito vuole blindarlo e farlo rinnovare, le pretendenti restano alla finestra non affondano. Insomma un ottimismo sfrenato per la permanenza del giocatore, il quale gradirebbe un’altra stagione sotto la guida di Inzaghi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, futuro Milinkovic: spunta un retroscena