Calciomercato Lazio: colloquio per un calciatore del Verona

Lazio, la partita di oggi è anche un occasione per parlare di mercato. E’ andato in scena a bordocampo uno scambio di battute tra Tare e Setti.

Lazio, per Kumbulla colloquio all’Olimpico

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare e il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti hanno parlato prima della gara di questa sera. I due dirigenti di Lazio e Verona, sono rimasti qualche minuto a colloquio a bordocampo nel pre-partita di Hellas Verona-Lazio per discutere probabilmente anche dell’affare Marash Kumbulla come riportato da tmw.

I due club da oltre un mese sono in trattativa per il trasferimento nella capitale del centrale albanese. Marash Kumbulla è un classe 2000 e nella difesa a tre di Juric ha fatto benissimo. Per questo motivo il ds capitolino, connazionale del centrale, vorrebbe portare il ragazzo alla corte di Simone Inzaghi come confermato anche dal presidente scaligero in settimana:

“Decideremo il suo futuro nel prossimo 10-15 giorni”, aveva detto in settimana Setti. La Lazio è in prima fila ma per accaparrarsi le prestazioni del difensore dovrà fare i conti con una folta concorrenza.

Lazio, in vantaggio rispetto all’Inter?

Tare per arrivare a Marash Kumbulla dovrà superare la concorrenza soprattutto dell’Inter. Anche Antonio Conte, infatti, vorrebbe lavorare con il classe 2000. Kumbulla a gennaio aveva già rifiutato la corte del Napoli.

