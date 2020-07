La Juventus sogna in grande e vuole rinnovare il proprio reparto offensivo. Via Gonzalo Higuain a fine stagione e dovrà entrare un nuovo bomber. Dopo aver rincorso per anni Icardi, alla fine il suo possibile approdo a Torino è impossibile dopo che l’argentino è stato riscattato dal Paris Saint Germain. Intanto, sono molti i nomi dei calciatori accostati ai bianconeri per la prossima stagione. Tra questi ci sono Milik e poi tutti i bomber della Premier League: Raul Jimenez, Kane e Gabriel Jesus.

Juventus, Kane del Tottenham nel mirino

La Juventus vuole provare fino alla fine a chiudere per il bomber inglese Harry Kane. La punta degli Spurs potrebbe spingere per una cessione, dato che il Tottenham il prossimo anno non sarà in Champions League e molto probabilmente nemmeno in Europa League. Decisiva l’ultima giornata di oggi in Premier League. Il club inglese però non abbassa le pretese e continua a sparare cifre esorbitanti per il proprio gioiello, soprattutto dopo che è stato lasciato partire Eriksen verso la Serie A lo scorso gennaio.

Juve, salta il grande colpo Kane: resterà al Tottenham

José Mourinho non ha intenzione di perdere altri pezzi in vista della prossima stagione. L’allenatore del Tottenham potrebbe avere con se ancora per un altro anno il bomber Harry Kane. Come riportato dallo stesso quotidiano inglese Daily Mail. Kane non lascerà il Tottenham a fine anno. Il calciatore ha dato il suo ok agli Spurs per restare almeno ancora un’altra stagione.