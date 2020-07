Calciomercato Juventus: l’Arsenal pronta a soffiare l’attaccante

Juve, occhio all’Arsenal, i Gunners sarebbero pronti ad acquistare uno dei grandi obiettivi di mercato della Juventus per il prossimo calciomercato.

Juventus, su Raul Jimenez c’è l’Arsenal

Mentre i bianconeri sono ancora in lotta per conquistare lo scudetto, il mercato comincia ad entrare nel vivo ed i bianconeri hanno un grande problema: dovranno trovare un attaccante che si sposi con il gioco di Sarri e la presenza in campo di Cristiano Ronaldo.

Per questo motivo la Juve si è mossa in questi mesi per Raul Jimenez in vista della prossima stagione, con il probabile addio di Gonzalo Higuain. Il problema è che sul calciatore non ci sono solo i bianconeri.

Juventus, per Raul Jimenez si fa durissima

Le prestazioni dell’attaccante messicano, infatti, hanno convinto tutti in Premier League. Per questa ragione diverse grandi squadre negli ultimi tempi hanno raccolto informazioni sul possibile acquisto dell’attaccante Raul Jimenez.

Non sarà facile, tuttavia, convincere a cedere il Wolverhampton che ha diverse richieste. Come riportato da Le10Sport, però, il 29enne sarebbe finito anche nel mirino dell’Arsenal.

Il club inglese, in attesa di capire il futuro di Aubameyang, cerca anche un sostituto di Lacazette. L’attaccante francese, infatti, potrebbe non restare ancora a Londra. Per l’ex Lione si era fatto anche il nome proprio della Juve oltre che dell’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>> La Juve segue anche Lacazette ma c’è l’Inter