Il calciomercato dell’Inter è pronto a decollare. Dopo l’ufficialità di Achraf Hakimi, sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio c’è da chiudere l’affare per la fascia sinistra.

Calciomercato Inter, Firpo o Emerson per la fascia sinistra

La vittoria di questa sera contro il Genoa ha dato la conferma ad Antonio Conte di avere tra le mani una squadra pronta a combattere per contendere realmente lo Scudetto alla Juventus. Manca qualche tassello da migliorare per far sì che i sogni di tifosi nerazzurri diventino realtà. La prima richiesta di Conte per la prossima stagione è il miglioramento della fascia sinistra. Secondo quanto rivelato da Mundo Deportivo, sarebbero due gli esterni favoriti per raggiungere l’Inter per la prossima stagione: Emerson Palmieri e Junior Firpo. Per l’esterno del Chelsea la trattativa sembra più semplice per l’ottimo rapporto, in campo e fuori, con Antonio Conte. Lo ha già allenato in Blues e conosce benissimo tutte le sue qualità.

Nerazzurri su Firpo

Qualora non dovesse andare a segno l’obiettivo Emerson Palmieri, l’Inter è pronta a fiondarsi su Junior Firpo, esterno sinistro del Barcellona. Potrebbe essere il nome che i blaugrana potrebbero inserire nella trattativa per arrivare a Lautaro Martinez. Gli altri nomi sulla lista dell’Inter sono quelli di Marcos Alonso e Robin Gosens ma restano più defilati perché di difficile fattibilità, soprattutto dal punto di vista economico.

