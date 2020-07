Calciomercato Inter: Bartomeu fa chiarezza su Lautaro e Messi

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez al Barcellona? Parla Bartomeu, c’è anche la sentenza su Messi

Il calciomercato dell’Inter si infiamma sull’asse Milano-Barcellona, con le suggestioni legate a Lionel Messi ma ovviamente, in chiave Lautaro Martinez. Sì, perché nei giorni scorsi non si è parlato di un solo argentino, ma addirittura di uno dei migliori calciatori della storia, con la pulce argentina accostata al club nerazzurro. Ha parlato il patron del Barcellona, Josep Maria Bartomeu e lo ha fatto ai microfoni del Mundo Deportivo. Come se non bastassero i ‘no’ di Conte e Marotta sulle voci di mercato legate a Messi, arriva anche la “sentenza” del numero uno blaugrana: “Lionel Messi non si muove, chiuderà qui la carriera”.

Mercato Inter: le parole di Bartomeu, presidente del Barcellona

Ha parlato dei problemi legati alla gestione di Lionel Messi, il patron del Barcellona e ha parlato anche in chiave mercato. Quelle che seguono, sono appunto le sue parole: “Problemi tra Leo e Setien? Chiedete a loro, non a me. Io posso soltanto dire che i due si sono confrontati in allenamento, ma nessuno dei due mi ha rivelato cosa si sono detti. Messi è un calciatore ambizioso, ci sta che arrivano critiche da parte sua quando le cose non vanno, noi siamo anche contenti di avere un leader così. Rinnovo? Non c’è bisogno di parlarne, lui più volte ha detto di voler chiudere qui la carriera e noi vogliamo lo stesso. Sono certo che andrà così”.

Su Lautaro Martinez e Neymar: “Per il brasiliano è veramente difficile, vediamo se si può trattare con uno scambio di calciatori. Su Lautaro abbiamo già parlato, con l’Inter abbiamo avanzato qualche discussione, ma ora è tutto fermo. Ci sono gli impegni di Champions League a cui pensare”.