Calciomercato Fiorentina, il campione decide di restare: l’annuncio

La Fiorentina ha un progetto molto ambizioso. Rocco Commisso vuole portare il club viola sul tetto d’Italia e in futuro d’Europa. Tanti giovani calciatori e campioni arrivati tra lo scorso anno e gennaio, molti altri continueranno a venire viste le continue trattative che i viola stanno portando avanti. Intanto, la conferma dei migliori talenti già in rosa è un passo molto importante per un club che ha voglia di crescere.

Fiorentina, si punta alla permanenza di Castrovilli

La Fiorentina non sa ancora quale sarà la decisione di Federico Chiesa, intanto punta su Gaetano Castrovilli. Il centrocampista italiano di grande talento è finito nel mirino dei top club d’Europa e per questo i viola vogliono tenerlo. Intanto, è lo stesso calciatore a lanciare un segnale molto importante in merito a quel che sarà il suo futuro.

Fiorentina, Castrovilli pronto a restare e indossare una maglia pesante

Gaetano Castrovilli è considerato uno dei migliori talenti viola degli ultimi anni. Più volte è anche arrivata la benedizione di Giancarlo Antognoni, storico numero 10 della Fiorentina. Gaetano, nonostante le tante voci di mercato, sembra aver preso la sua decisione di diventare una bandiera viola. Si inizierebbe già il prossimo anno con il calciatore che andrebbe a cambiare numero maglia, per indossare la storica numero 10 di Rui Costa e Antognoni. E’ stato lo stesso calciatore ad ammettere di volere quella maglia il prossimo anno, un chiaro segnale al mercato dunque con la permanenza ormai annunciata.