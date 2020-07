Calciomercato Brescia, nuova squadra per Balotelli

Grandi movimenti in Serie A, dove giorno dopo giorno si alimentano sempre di più le voci di acquisti e cessioni. Intanto un argomento di cui si discute parecchio ultimamente, riguarda Mario Balotelli. Il futuro dell’attaccante è ancora molto incerto, quello che è certo però è che lascierà la “sua” Brescia.

Ultime Brescia: interesse dalla Grecia per Balotelli

Balotelli ha fallito ancora, e stavolta lo ha fatto in una squadra che a lui sta molto a cuore. L’attaccante bresciano è reduce da una stagione molto deludente, finita con una retrocessione e ancora una volta degli screzi comportamentali. Insomma il solito Super Mario, che adesso non sa cosa gli riserverà il futuro prossimo. Negli ultimi giorni si è parlato parecchio del Como, ma attenzione anche ad un’altra ipotesi spuntata fuori nelle ultime ore: stando quanto riporta sportime.gr, l’Aris Salonicco avrebbe messo gli occhi su Balotelli. Futuro in Grecia? Per ora è ancora tutto da scoprire.

Balotelli: Grecia per ripartire?

Balotelli ha deluso, ma potrebbe arrivare per lui l’ennesima chance per mettersi in mostra in qualche campionato, seppur molto meno importante rispetto alla Serie A. E’ ovvio che gli ultimi anni non lo aiuteranno a trovare una squadra top, ma per lui le richieste non mancano di certo. L’ipotesi greca non lo attira particolarmente, ed è proprio per questo che i dubbi restano tanti.