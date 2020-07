Sembrava tutto fatto per il passaggio dell’ex nazionale francese, Loic Remy, al Benevento. Il presidente del club sannita sta pensando di regalare un nuovo colpo di mercato ai suoi tifosi.

Vigorito: “Sturridge? Sarebbe un onore“

Niente Loic Remy per il Benevento. Le ultime visite mediche non sono andate a buon fine e la società di Vigorito ha pensato di non accordarsi con il giocatore e di virare su altri obiettivi. Nelle ultime ore circolano voci di un interessamento del club giallorosso per un attaccante che ha militato in Premier League con le maglie di Chelsea e Liverpool. Stiamo parlando di Daniel Sturridge, ex attaccante della nazionale inglese. E’ attualmente svincolato, la sua ultima esperienza è stata in Turchia con la maglia del Trabzonspor dove ha siglato 4 reti in 11 apparizioni. Nota negativa del calciatore è che tende ad infortunarsi spesso.

Il presidente del club campano ha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese ‘Daily Mail‘ dove ha parlato proprio di Sturridge: “Prendere un calciatore del suo calibro sarebbe un onore per qualsiasi squadra italiana“.

Non solo Sturridge, si fanno i nomi anche di Gervinho e di un ex Southampton

Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, è molto attivo sul mercato per costruire una squadra che possa rimanere a lungo in Serie A. Gervinho del Parma è un nome che potrebbe scaldare non poco la piazza beneventana. L’altro invece è quello di Graziano Pellè che potrebbe lasciare la Cina dopo quattro anni.