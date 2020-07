Cagliari-Udinese, Zenga spiega la sostituzione che ha fatto discutere

Terminato il match tra Cagliari ed Udinese che ha visto uscire vittoriosi dalla ‘Sardegna Arena’ i ragazzi di Luca Gotti per 1-0, il tecnico sardo Walter Zenga ha rilasciato una breve intervista in sala stampa.

Le parole di Zenga dopo Cagliari-Udinese

Ancora una sconfitta per il Cagliari (la seconda consecutiva). I ragazzi di Walter Zenga hanno conquistato la salvezza da alcuni giorni, ma non riescono più a trovare la strada per la vittoria. Il tecnico, ex Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Se avessimo giocato come nel secondo tempo sicuramente si sarebbe visto un Cagliari ben diverso e di certo non avremmo perso. Abbiamo sbagliato nella distribuzione del gioco, dopo abbiamo sistemato un po’ di cose e abbiamo giocato meglio. Ladinetti? Ha fatto una buona prestazione nonostante fosse all’esordio. L’ho tolto non perché stesse giocando male, ma solo perché nel centrocampo a due pensavo stesse avendo difficoltà. Pereiro? Ha fatto bene. Ragatzu? Ha giocato da ‘falso nueve’, poi si è allargato sull’esterno. Credo possa fare entrambi i ruoli.”

