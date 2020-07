Terminata la partita tra Bologna e Lecce che ha visto vincere la squadra di Mihajlovic agli ultimi minuti con un gol di Musa Barrow che ha siglato il definitivo 3-2, il tecnico leccese Fabio Liverani è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn‘.

Le parole di Liverani dopo Bologna-Lecce

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn‘ dopo la sconfitta della sua squadra contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic per 3-2. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Mi piacerebbe rivedere l’azione dal quale è arrivato il gol del Bologna, ho visto rigori dati per molto meno. Ci stiamo giocando molto in questo periodo, non abbiamo una rosa adatta per giocare ogni tre giorni. Oramai la stagione è andata così, e con i se e con i ma non si va da nessuna parte. In questa partita abbiamo sbagliato molto. Non abbiamo fatto granché e nei primi cinque minuti siamo andati sotto di due gol. Poi ci siamo concentrati e siamo riusciti a giocare bene. La squadra ha creato molto, poi mettici le traverse, salvataggi sulla linea. Probabilmente meritavamo qualcosa in più. Devo ringraziare tutti i miei ragazzi, non ho abbastanza alternative per cambiare le partite, ad esempio in avanti non avevo nessuno. Difficile poter dire qualcosa alla squadra. Ci credo ancora, anche se nelle ultime tre partite abbiamo conquistato un punto. Retrocessione? Sarebbe un dispiacere enorme, il Lecce non lo merita per la qualità che ha. Vediamo se il Dio del calcio sarà crudele con noi“.

