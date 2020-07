Il tecnico dei rossoblù, Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn‘ dopo la vittoria, negli ultimi minuti, contro il Lecce per 3-2 con un gol del suo attaccante Musa Barrow.

Le parole di Mihajlovic dopo Bologna-Lecce

Il tecnico servo è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn‘ dopo la vittoria contro il Lecce di Fabio Liverani. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Il primo tempo dovevamo essere in vantaggio di cinque gol. Poi ci siamo rilassati troppo e abbiamo rischiato anche di perderla. Non sappiamo gestire determinate partite, dobbiamo essere più furbi. Nel finale abbiamo giocato con Krejci infortunato e abbiamo segnato con un contropiede. La cosa positiva è che ci abbiamo creduto fino alla fine. Lecce? Se avesse vinto non avrebbe rubato assolutamente nulla. Non mi piace prendere certi gol, i ragazzi stanno dando il massimo in questo periodo. Sono felice per la vittoria. Non è stato per niente facile quest’anno, a partire dalla mia malattia e dopo quello che sta succedendo nel mondo. Siamo sempre stati nella parte sinistra della classifica, non abbiamo mai avuto problemi per la lotta salvezza. Sono soddisfatto, anche se potevamo fare meglio. Dobbiamo giocare con più cattiveria. Inutile dare valutazioni, giocare in questo periodo è molto difficile. Giocare con 35° ogni tre giorni credo che non sia mai successo. Anche il prossimo anno accadranno cose del genere“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bologna-Lecce: gli highlights del match VIDEO