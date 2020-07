SPAL, Di Biagio: “Mi sento in difficoltà a camminare per strada”

Gigi Di Biagio, tecnico della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro il Torino:

Le parole di Di Biagio

“Credevo fortemente nella salvezza, poi abbiamo avuto tanti problemi e questi ci hanno impedito di fare bene. Potrei dire tanto e raccontare ciò che è successo in questo ultimo mese per far capire come stanno le cose, ci sono state delle responsabilità che si devono prendere tutti. Quando sono arrivato qua ero consapevole del momento nel quale era la squadra ma ho accettato ed ora devo prendermi le mie colpe.

La Spal? Quando analizziamo le partite insieme ai calciatori, rimangono meravigliati per certi errori che facciamo di natura individuale, questo per esempio è successo anche contro la Roma. Abbiamo commesso troppe leggerezze. Non posso parlare di numeri anche perchè certi risultati parlano già da soli ed ora siamo sotto.”

Di Biagio si scusa con i tifosi della SPAL

“Rimpianti? Di sicuro sceglierei di nuovo la Spal, anche se mi sento in debito con questo ambiente. In debito con tutti, con la società che ha creduto nella mia figura, la città e i tifosi. Mi sento in difficoltà a camminare per strada.

Nonostante siamo ad un passo dal retrocedere, la gente mi saluta, la sento vicina, mi sostiene. Questo accade anche se io non ho collezionato nessuna vittoria post-Coronavirus”.

