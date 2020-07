Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali: c’è Milik

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Napoli–Sassuolo: diamo un’occhiata alle scelte dei due allenatori con la lettura delle formazioni ufficiali.

Napoli-Sassuolo, le scelte di Gattuso e De Zerbi

Recuperata la migliore condizione, Ospina torna in campo dal primo minuto. Si rivede dall’inizio anche Arkadiusz Milik dopo la squalifica che gli ha fatto saltare la gara contro il Parma. Rotazioni anche in difesa, dove Manolas ritrova spazio tra i titolari. Tra gli ospiti, Boga è assente per infortunio, al suo posto si sarà Traoré in posizione più avanzata.

Così in campo

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp. Meret, Malcuit, Demme, Allan, Lozano, Elmas, Luperto, Mertens, Maksimovic, Politano, Ghoulam, Younes.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Duricic, Traoré; Caputo. A disp. Pegolo, Turati, Peluso, Raspadori, Toljan, Haraslin, Magnani, Piccinini, Ghion, Manzari, Mercati, Kyriakopoulos. All. De Zerbi