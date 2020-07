Roma, Fonseca: “Futuro Dzeko e Zaniolo, ora è tutto chiaro”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Fiorentina. Il tecnico portoghese ha spiegato e chiarito anche alcune situazioni ambigue come l’addio di Edin Dzeko e il caso Zaniolo che pare sia ormai rientrato.

Roma, le parole di Fonseca

Fonseca ha chiaramente detto che non esiste nessun caso Zaniolo e che il calciatore è a completa disposizione della squadra. Non ha però svelato se sarà titolare nella giornata di domani. Su Dzeko, invece, ha risposto che per lui non importa il mercato e che ad oggi l’attaccante è molto motivato e si sta mettendo a disposizione del club.

