Oroscopo di domani 26 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Pazienza e prudenza, soprattutto in amore. Tensioni e problematiche che riguardano il lavoro. Stai andando verso una situazione che non ti appartiene. Recupera il recuperabile.

Toro. Cerca di recuperare un poco di serenità. Agosto sarà un mese importante come Venere. Tieniti lontane le persone che vogliono farti arrabbiare.

Gemelli. Sei volenteroso, volitivo, forte, protagonista di una domenica con Luna, Marte e Venere favorevoli. Gli amori nati negli ultimi mesi sembrano importanti.

Cancro. Anche in questa domenica sei molto turbato. Sarà che in famiglia girano meno soldi. Cerca di dare spazio alle relazioni positive. Agosto premierà l’amore.

Leone. Sei protagonista e vorresti esserlo sempre. Sei arrabbiato perché ci sono delle ingiustizie commesse nei tuoi confronti. Tutto questo paga in termini di autostima.

Vergine. Fine luglio e agosto sarà importante per programmare qualcosa di buono. Ad agosto ci sarà finalmente qualcosa di più a livello sentimentale.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Luna nel segno significa avere molta emozione, questo può rappresentare una sorta di beneficio per le relazioni d’amore.

Scorpione. Vicende sentimentali in recupero, a patto che non guardi troppo al passato. Agosto sarà un buon mese. In arrivo progetti importanti da portare avanti con successo.

Sagittario. Segno delle grandi esplorazioni. Negli ultimi mesi sono nati piccoli contrasti che .

Capricorno. E’ meglio se domani provate a rilassarvi un po’. Giove e Mercurio in dissonanza ti stanno creando qualche difficoltà sul lavoro, ma pensarci tutto il giorno non risolverà le questioni. Sabato e domenica saranno giornate più piacevoli grazie alla Luna nel segno.

Acquario. La giornata di domani sarà favorita da emozioni e sentimenti: amicizie e amori andranno a gonfie vele. C’è qualche aspetto della vostra vita che non vi piace più e adesso avete la forza di agire e cambiare le carte in tavola.

Pesci. Domani vi aspetta una giornata piuttosto conflittuale. Forse ci sono state discussioni con qualcuno: non importa di chi sia la colpa, voi siete molto nervosi. Il consiglio è quello di usare la massima prudenza.

Oroscopo delle squadre

Juventus: Vicende interne in recupero, a patto che non guardi troppo al passato. Agosto sarà un buon mese con la Champions. In arrivo progetti importanti da portare avanti con successo.