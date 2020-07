La gara del San Paolo sta vedendo il Napoli vincente contro l’ottimo Sassuolo di Roberto De Zerbi: da sottolineare l’imponente intervento del VAR.

Napoli-Sassuolo, VAR protagonista

La gara, spettacolare e ricca di azioni, passerà forse alla storia come quella con il maggior numero di gol annullati dal VAR. Tutti al Sassuolo. I neroverdi di Roberto De Zerbi sono andati in rete quattro volte contro il Napoli, vedendosi annullate tutte le reti dalla tecnologia per fuorigioco. Nel primo tempo è toccato a Djuricic vedersi annullata una doppietta. Nella ripresa, invece, prima a Caputo e poi a Berardi, provocando tanta ilarità tra i tifosi ma tanto nervosismo tra i neroverdi.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo dalla Premier League

Mercato Inter, Marotta spiega la verità sull’affare Messi